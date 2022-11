Twitter : le badge bleu de certification sera de retour le 29 novembre

Il y a trois jours, Elon Musk annonçait le retour imminent du badge bleu de certification de Twitter, un badge désormais facturé 8 dollars/mois. Le nouveau patron de la société à l’oiseau bleu confirme aujourd’hui que la certification payante sera de nouveau active le 29 novembre prochain, ce qui laissera du temps aux équipes (ou de ce qu’il en reste…) pour faire la chasse aux bugs. L’annonce initiale d’une certification payante avait rajouté au chaos ambiant sur Twitter, et s’était soldée par une multiplication inquiétante de faux comptes certifiés. Les nombreux bugs et « trous dans la raquette » sont peut-être d’ailleurs la première conséquence du plan social extrêmement violent décidé par Musk (la moitié des salariés de Twitter a été mise à la porte).

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022