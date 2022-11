Jeu vidéo : Blizzard va se retirer de la Chine, faute d’accord

Blizzard Entertainment annonce suspendre en Chine l’essentiel de ses activités faute de renouvellement d’un accord avec NetEase, son partenaire local historique sur le premier marché mondial.

Le studio est présent en Chine depuis 2008 par le biais d’une collaboration avec le géant chinois d’Internet NetEase. Ce dernier n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat mais son action a chuté à la Bourse. Les contrats actuels entre Blizzard et NetEase courent jusqu’en janvier 2023.

Voici ce que déclare Blizzard :

Blizzard Entertainment a annoncé aujourd’hui qu’il allait suspendre la plupart des services de jeux Blizzard en Chine continentale en raison de l’expiration des accords de licence actuels avec NetEase le 23 janvier 2023. Cela concerne World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III : Reforged, Overwatch, la franchise StarCraft, Diablo III et Heroes of the Storm. Le co-développement et l’édition de Diablo Immortal font l’objet d’un accord distinct entre les deux sociétés.

Blizzard Entertainment a conclu des accords de licence avec NetEase depuis 2008, couvrant la publication de ces titres Blizzard en Chine. Les deux parties n’ont pas trouvé un terrain d’entente qui soit conforme aux principes de fonctionnement et aux engagements de Blizzard envers les joueurs et les employés, et les accords doivent expirer en janvier 2023.

Nous allons suspendre les nouvelles ventes dans les jours à venir et les joueurs chinois recevront bientôt des détails sur la façon dont cela fonctionnera. Les prochaines sorties pour World of Warcraft : Dragonflight, Hearthstone : March of the Lich King, et la saison 2 d’Overwatch 2 auront lieu plus tard cette année.