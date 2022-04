Après 9 mois de blocage, la Chine autorise de nouveaux jeux vidéo sur son territoire

9 mois. Pendant 9 mois, l’impitoyable régulateur chinois a interdit la distribution de nouveaux jeux video sur mobile consoles ou PC. Ce type de blocage de la distribution de jeux Ces restrictions drastiques viennent de cesser aussi brutalement qu’elles avaient commencé. 45 nouveaux jeux vidéo ont été de nouveau autorisés à la vente (39 jeux mobiles, 5 jeux PC et 1 jeu Switch) ce qui signifie que nombre d’éditeurs locaux vont pouvoir sortir la tête de l’eau (notamment Gamera Games, XD Network, Yoozoo Games, mais aussi les géants Tencent Games et NetEase Games).

L’ouverture des vannes s’accompagne malheureusement d’un énième durcissement de l’encadrement du contenu des jeux : la sexualité est prohibée, tout les comme les contenus historiques jugés défavorables à la Chine ou bien encore les allusions à la religion.

Le verrou des autorités chinoises sur le secteur du jeu vidéo explique aussi que les plus gros studios locaux investissent massivement à l’international, là où le marché est à la fois beaucoup plus ouvert et nettement moins réglementé. Ces poids lourds avaient tout de même obtenu des autorisations spéciales de publication pendant le blocage. Ainsi, NetEase Games a quand même pu lancer sur le marché chinois League of Legends : Wild Rift et Harry Potter : La Magie Émerge (ce dernier titre connaissant un énorme succès en Chine).