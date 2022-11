Netflix vous permet de gérer les accès et appareils de votre compte

Netflix annonce la mise en place d’une nouvelle option qui a pour nom « Gérer les accès et les appareils ». Comme le nom l’indique, elle vous permet de contrôler les appareils qui sont connectés sur votre compte.

« Consultez la liste des appareils les plus récemment actifs sur ce compte. Vous pouvez déconnecter tout appareil qui vous est inconnu ou modifier votre mot de passe pour plus de sécurité », indique Netflix sur sa page.

La page en question liste les différents appareils qui sont connectés à votre compte. Vous avez le type (téléphone, tablette, TV, etc), le nom de l’utilisateur qui a été utilisé avec l’appareil, la date et l’heure de la dernière utilisation, et la localisation avec l’adresse IP. Si tous les appareils présents vous sont familiers, alors il n’y a pas de problème. En revanche, si vous remarquez un appareil suspect avec une localisation qui n’est pas la vôtre, vous pouvez cliquer sur « Se déconnecter ». L’appareil en question n’aura ainsi plus accès à votre compte.

En cas de présence d’appareils inconnus, pensez à changer votre mot de passe. En effet, il est possible que votre compte ait été piraté d’une façon ou d’une autre, d’où la connexion suspecte. Ainsi, la personne ne pourra pas revenir sur votre compte puisque le mot de passe aura changé.

La section « Gérer les accès et les appareils » est disponible dès maintenant sur Netflix, au niveau des paramètres. Selon les dires du service de streaming, cette option était réclamée par les abonnés.