Gears of War : Dave Bautista se positionne pour le film Netflix

Netflix a confirmé la semaine dernière la production d’un film live-action basé sur la franchise Gears of War. Et à l’instar d’un Henry Cavill qui n’a jamais caché sa passion pour le jeu vidéo The Witcher (au point d’être pris pour la série Netflix), l’acteur Dave Bautista (Les Gardiens de la Galaxie) ne tarit pas d’éloges sur GoW, et ce depuis plusieurs années. L’ancien catcheur avait même suggéré l’idée d’un film à Warner Bros, un projet qui est resté lettre morte : « J’ai eu la chance d’obtenir une réunion chez WB, ils me parlaient de ceci et de cela et j’ai dit “hé, parlons de Bane”. Cela m’est arrivé une autre fois dans ma carrière. Ils voulaient me parler de Fast & the Furious, et j’ai dit “je ne suis pas intéressé, parlons de Marcus Fenix” ».

Deva Bautista n’abandonne toujours pas et s’est jeté sur l’annonce de Netflix comme un marathonien recevant un verre d’eau après la ligne d’arrivée. L’acteur a publié un tweet où on le voit habillé en Marcus, le tout accompagné du commentaire suivant : « Je ne peux pas rendre cela plus facile ». Netflix sera t-il sensible à la complainte de Bautista ? Après tout, la marque au N rouge l’avait bien été avec Henry Cavill pour The Witcher…