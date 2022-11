Gears of War : Netflix annonce un film et une série d’animation

Gears of War, qui est une franchise de jeux vidéo, va avoir le droit à un film et une série d’animation sur Netflix. Le service de streaming a fait l’annonce aujourd’hui pour le 16e anniversaire de la sortie du premier jeu.

Netflix adaptera d’abord la saga de jeux vidéo dans un film en prises de vue réelles, suivi d’une série d’animation pour adultes, avec la possibilité d’autres histoires à suivre. La plateforme ne donne pas plus d’information pour le moment, si ce n’est qu’elle travaillera avec The Coalition, le studio qui s’occupe du développement des jeux depuis l’acquisition de la franchise d’Epic Games par Microsoft/Xbox. Il n’y a aucun détail sur le casting ni la date de sortie, que ce soit pour le film ou la série.

Voici comment Netflix présente la franchise :

Avec plus de 40 millions d’exemplaires vendus, Gears of War est l’une des sagas les plus riches et les plus acclamées du jeu vidéo. Une société divisée et au bord de l’effondrement est menacée d’extinction totale par les Locustes, une monstrueuse menace venue d’en bas. L’escouade Delta, une équipe de feu hétéroclite dirigée par le sergent Marcus Fenix, tombé en disgrâce, est chargée de mener la dernière bataille de l’humanité. La saga a été acclamée par la critique pour avoir redéfini le genre du jeu de tir tactique à la troisième personne et en coopération, et compte l’une des bases de fans les plus passionnées du jeu vidéo.