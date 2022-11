The Perceveir : après l’incroyable Black Myth WuKong, un autre studio chinois nous met une bonne claque vidéoludique

Décidément, les studios chinois savent nous en mettre plein les mirettes. Après le fantastique et très prometteur Black Myth WuKong du studio Game Science, accueillons donc Project: the Perceveir du tandem Papergames et 17ZHE Studio, un jeu d’aventure-action en monde ouvert se déroulant dans une Chine médiévale teintée de fantasy. C’est beau à s’en crever les yeux (Unreal Engine 5 ?), et les combats à l’arme blanche semblent vraiment épiques, avec des passes d’armes et des « tching ! » lorsque les lames se rencontrent. Si le gameplay suit derrière et que ces combats spectaculaires sont bien le résultat d’un skill du joueur (gare aux combats semi-automatiques), alors ce The Perceveir aura tout d’une future perle.



Il faudra faire fort pour concurrencer la référence du genre, Ghost of Tsushima, mais concernant l’aspect technique et la DA, Ce Project: The Perceveir n’a de comptes à rendre à personne. Pour l’instant, hormis ce trailer ultra efficace et quelques screenshots, on n’en sait pas plus, mais vous pouvez compter sur nous pour suivre de près l’évolution de ce titre ambitieux. Le jeu est pour l’instant prévu sur PC, et consoles PlayStation.