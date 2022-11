Twitter : la FTC émet un avertissement après les chamboulements par Elon Musk

La FTC, à savoir l’autorité américaine de la concurrence, a émis un avertissement contre Twitter suite aux nombreux chamboulements depuis le rachat de la plateforme. Ce sont notamment les départs de nombreux cadres qui inquiètent l’organisme.

« Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d’inquiétude. Aucun directeur général ou entreprise n’est au-dessus de la loi », estime la FTC. Le réseau social risque des amendes conséquentes s’il ne se confirme pas aux règles d’un accord passé en mai avec l’agence sur la sécurité et la confidentialité des données. Or de nombreux employés au fait de ces régulations ne sont plus chez Twitter.

Elon Musk a récemment licencié la moitié des 7 500 salariés de l’entreprise. Des centaines de personnes étaient déjà parties cet été et les démissions de cadres ont continué ces derniers jours. Hier, Damien Kieran, responsable de la confidentialité des données, et Lea Kissner, responsable de la sécurité, ont annoncé leur départ. D’autres directeurs ont aussi décidé de s’effacer, dont Yoel Roth, ancien responsable de la confiance et de la sûreté de Twitter. Il était intervenu à plusieurs reprises ces derniers jours pour clarifier des changements ou garantir que la lutte contre la désinformation restait une priorité absolue selon ses dires.

Il est vrai qu’il y a du beaucoup de chamboulements ces derniers jours. Elon Musk a d’ailleurs reconnu qu’il y aura plusieurs fonctionnalités en place au fil des mois afin de faire des tests. Ainsi, certaines resteront et d’autres disparaitront.