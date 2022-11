Twitter a mis en place un nouveau badge gris avec la mention « Officiel », cela concerne plusieurs comptes qui étaient déjà certifiés avec le badge bleu. L’idée est de différencier les personnalités, médias et autres organisations des utilisateurs qui paieront 8$/mois pour être certifiés.

Plusieurs médias, que ce soit la presse française, américaine ou autres, ont obtenu le badge gris « officiel », alors qu’ils avaient déjà la coche bleue. Les utilisateurs sauront ainsi qu’il s’agit bel et bien de la personnalité ou de l’organisme, et non d’une personne qui cherche à usurper l’identité. Ironiquement, Elon Musk, qui n’est autre que le nouveau patron de Twitter, n’a pas encore le nouveau badge gris.

Techniquement, un compte certifié avec le badge bleu pourra tenter d’usurper l’identité d’une personnalité (soit pour une blague, soit pour autre chose). Mais l’absence de la mention « Officiel » permettra aux utilisateurs du réseau social de s’assurer que ce n’est pas la « vraie personne ».

Esther Crawford, une cadre de Twitter, a déclaré que l’entreprise allait introduire un label gris « officiel » pour les comptes vérifiés. Cependant, tous les comptes déjà vérifiés ne disposent pas encore d’un tel badge et il n’est pas certain qu’ils l’auront tous.

Twitter Blue à 8$/mois pour avoir la certification avec le badge bleu et d’autres éléments comme moins de publicités sera prochainement disponible. Des régions comme l’Europe devront attendre un peu plus longtemps.