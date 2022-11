Le Falcon Heavy de SpaceX décolle avec succès pour la 4ème fois

Une fusée Falcon Heavy s’est élancée vers l’espace pour la 4ème fois de sa petite histoire. Le lanceur spatial super lourd de SpaceX embarquait avec lui deux satellites de l’US Space Force. L’un de ces satellites sera placé en orbite géosynchrone et servira à des « missions prototypes » tandis que la mission du second satellite est classifiée trop secret (Défense Nationale). Pour rappel, le Falcon Heavy « a la capacité de placer une charge utile de 63,8 tonnes en orbite basse ou de 26,7 tonnes en orbite de transfert géostationnaire » (source Wiki).

Falcon Heavy’s side boosters have landed – marking the 150th and 151st recovery of orbital class rockets pic.twitter.com/vK4ZdfDQtX — SpaceX (@SpaceX) November 1, 2022

Le précédent lancement d’une fusée Falcon Heavy remontait déjà à 4 ans, et SpaceX peut s’ennorguillir d’un sans-faute en 4 lancements. Les deux propulseurs latéraux de la fusée sont venus se poser à la verticale et ont clôturé avec succès le 150e et le 151e atterrissage réussi des fusées orbitales de SpaceX. Seul l’étage central n’a pas été récupéré, ce dernier ayant consommé la quantité maximale de carburant afin d’emmener la charge utile jusqu’à son orbite cible.