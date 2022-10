Call of Duty va rester sur PlayStation, promet Phil Spencer (Microsoft)

Phil Spencer, le patron de la branche jeu vidéo de Microsoft, assure que la franchise Call of Duty va rester disponible sur PlayStation, malgré le rachat d’Activision. Pour rappel, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard (qui édite et distribue les Call of Duty) pour 68,7 milliards de dollars.

« Tant qu’il y aura une PlayStation, notre intention est de continuer à proposer Call of Duty sur PlayStation, comme nous l’avons fait avec Minecraft. Depuis que nous en sommes propriétaires, nous avons élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft », a déclaré Phil Spencer lors du podcast Same Brain. « Nous n’avons pas réduit les endroits et cela a été bon pour la communauté Minecraft, à mon avis, et je veux faire la même chose lorsque nous pensons à l’endroit où Call of Duty peut aller au fil des années ».

S’exprimant lors de la conférence technologique du Wall Street Journal la semaine dernière, Phil Spencer a également laissé entendre qu’il prévoyait de porter Call of Duty sur la Nintendo Switch afin de traiter la franchise comme Minecraft et de la maintenir sur les plateformes concurrentes.

Les fans de Call of Duty se sont demandé si Microsoft allait rendre le jeu exclusif à la Xbox depuis que la nouvelle de l’acquisition d’Activision a eu lieu. Phil Spencer n’a pas tardé à déclarer publiquement que Microsoft avait le désir de garder Call of Duty sur PlayStation, mais un engagement écrit envers Sony n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes du fabricant de PlayStation. En effet, Sony a qualifié l’offre de Microsoft d’« inadéquate à bien des égards ».