Microsoft promet de garder Call of Duty sur PlayStation « au-delà de l’accord existant »

Joueurs avec une PlayStation, rassurez-vous : les prochains Call of Duty sortiront bien sur les consoles de Sony. Microsoft a fait l’annonce aujourd’hui, évoquant aussi les autres jeux d’Activision Blizzard. Pour rappel, Microsoft a annoncé le rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.

Microsoft sait très bien qu’un rachat aussi massif va faire l’objet d’un examen attentif par les régulateurs du monde entier. Le groupe propose donc aujourd’hui quelques éléments pour s’assurer que le rachat sera, selon lui, positif pour l’industrie (et pour lui bien sûr).

Certains ont demandé si nous allions continuer à rendre des contenus populaires comme Call of Duty d’Activision disponibles sur des plateformes concurrentes comme la PlayStation de Sony. La préoccupation évidente est que Microsoft pourrait rendre ce titre disponible exclusivement sur Xbox, sapant ainsi les opportunités pour les utilisateurs de la PlayStation de Sony.

Pour être clair, Microsoft continuera à rendre Call of Duty et d’autres titres populaires d’Activision Blizzard disponibles sur PlayStation pendant toute la durée de l’accord existant avec Activision. Et nous nous sommes engagés auprès de Sony à les rendre également disponibles sur PlayStation au-delà de l’accord existant et à l’avenir, afin que les fans de Sony puissent continuer à profiter des jeux qu’ils aiment. Nous souhaitons également prendre des mesures similaires pour soutenir la console à succès de Nintendo. Nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour le secteur, pour les joueurs et pour notre entreprise.