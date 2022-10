La Pixel Watch étant maintenant officielle, Google dévoile quelques détails supplémentaires, notamment le fait que le groupe s’engage à proposer « au moins » 3 ans de mises à jour pour Wear OS, à savoir le système d’exploitation de la montre connectée. Autrement dit, les mises à jour sont assurées jusqu’en octobre 2025.

Google précise que « les mises à jour logicielles incluent des mises à jour de sécurité pour la Google Pixel Watch, et peuvent inclure des mises à jour groupées et d’autres mises à jour logicielles ».

Avec les montres et les « mises à jour logicielles garanties », Google ne fait pas la distinction entre les mises à jour de version Android garanties et les mises à jour de sécurité garanties. Wear OS 3.5 se base sur Android 11 et tout porte à croire que la prochaine version majeure de Wear OS se basera sur Android 13. Toutefois, la plupart des mises à jour pour les montres connectées sont fournies sous forme d’applications/services via le Play Store.

Au fait, quand Google proposera-t-il des mises à jour ? Tous les mois ? Tous les deux mois ? Une fois par trimestre ? L’entreprise reste un peu vague et parle d’une disponibilité de « mises à jour régulières ». Techniquement, le même discours est tenu au niveau des smartphones Pixel et ils ont le droit à des mises à jour mensuelles.

3 ans de mises à jour, c’est bien ? Chez Samsung, on promet « jusqu’à » 4 ans de mises à jour pour les Galaxy Watch sous Wear OS. Chez Apple, il n’y a pas un délai précis. Mais pour donner une idée, l’Apple Watch Series 3, dont le support n’est plus d’actualité depuis watchOS 9, a eu le droit à cinq ans de mises à jour.