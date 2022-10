Google annonce la Pixel Watch, sa montre connectée rivalisant avec l’Apple Watch

Google a présenté aujourd’hui la Pixel Watch, sa montre connectée qui pourrait être l’équivalent de l’Apple Watch pour les utilisateurs avec un smartphone Android. Le groupe avait déjà partagé un premier aperçu en mai dernier. Aujourd’hui, nous avons la présentation complète.

Présentation de la Pixel Watch

La Pixel Watch dispose d’un boîtier de 41 mm et d’un écran rond. Cet écran ne va pas d’un bord à l’autre et propose la fonction d’écran toujours allumé (Always-On Display). À la position 3 heures, vous trouverez une couronne qui tourne et peut être pressée, tandis qu’un bouton latéral est situé juste au-dessus. Le boîtier de la Pixel Watch est en acier inoxydable recyclé, disponible en argent et or polis, ainsi qu’en noir mat.

La montre connectée, qui tourne sous Wear OS 3.5, dispose d’une puce Exynos 9110 qui est associée à un coprocesseur Cortex M33 et à 2 Go de RAM avec 32 Go de stockage. La connectivité standard comprend le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi, le NFC pour les paiements et le GPS, tandis qu’un autre modèle ajoute le support de la 4G.

Selon Google, la Pixel Watch peut tenir avec une utilisation de 24 heures grâce à sa batterie de 294 mAh. Un palet de charge magnétique se fixe au bas de l’appareil avec un connecteur USB-C à l’autre extrémité. Les temps de charge avec un adaptateur de 18 W sont de 30 minutes pour atteindre 50%, de 55 minutes pour 80% et de 80 minutes pour 100%.

Plusieurs capteurs et bracelets

Aussi, la partie inférieure abrite des capteurs qui détectent la fréquence cardiaque continue à intervalles d’une seconde, suivent le sommeil, mesurent l’oxygène dans le sang (SpO2) et relèvent l’ECG (électrocardiogramme). Les capteurs sont disposés horizontalement au centre et deux demi-cercles complètent l’ensemble. Google affirme qu’il s’agit du « suivi de la fréquence cardiaque le plus précis jamais réalisé par Fitbit ».

Pour les bracelets, les options de style et de matériaux ne manquent pas pour les utilisateurs. Tout, du cuir aux bracelets tissés, semble être disponible, mais comme prévu, les acheteurs seront limités à l’utilisation de bracelets fabriqués spécifiquement pour la Pixel Watch.

Prix et date de sortie

La Pixel Watch est disponible en précommande dès aujourd’hui avec un prix de 379€ pour le modèle Wi-Fi et 429€ pour le modèle Wi-Fi + 4G. La commercialisation interviendra dès le 13 octobre. À noter que Google offre une Pixel Watch à tous ceux qui précommandent un Pixel 7 Pro.