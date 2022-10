Super Mario Bros : voici la bande-annonce du film

Comme prévu, Nintendo a organisé aujourd’hui un (court) Nintendo Direct pour diffuser la bande-annonce du film Super Mario Bros. C’est la toute première fois que l’on découvre les images.

Le film Super Mario Bros a été annoncé en septembre 2021 avec une date de sortie initialement prévue en décembre 2022, mais le long-métrage a depuis été reporté au 29 mars 2023 en France avec une sortie au cinéma. Illumination Entertainment, le studio à l’origine de films à succès comme Moi, moche et méchant, Les Minions ou encore Sing, réalise le film avec Nintendo. Chris Meledandri est producteur pour Illumination, avec Shigeru Miyamoto pour Nintendo. Aaron Horvath et Michael Jelenic sont les réalisateurs, et le scénario est de Matthew Fogel.

Voici le casting en anglais (le casting français n’a pas encore été dévoilé) :

Chris Pratt en tant que Mario

Anya Taylor-Joy en tant que Peach

Charlie Day en tant que Luigi

Jack Black en tant que Bowser

Keegan-Michael Key en tant que Toad

Seth Rogen en tant que Donkey Kong

Fred Armisen en tant que Cranky Kong

Kevin Michael Richardson en tant que Kamek

Sebastian Maniscalco en tant que Spike

Voici la bande-annonce en français :

Et la bande-annonce en anglais avec les sous-titres français :