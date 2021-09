Mario (Nintendo) : le casting dévoilé pour le film d’animation, dont Chris Pratt en Mario

Nintendo a profité de son Nintendo Direct pour dévoiler le casting vocal de son film Mario qui sortira au cinéma à la fin 2022. C’est Chris Pratt qui sera la voix de Mario. L’acteur est connu pour plusieurs films, notamment pour les films Marvel et Jurassic World.

Des détails sur le film Mario, le plombier de Nintendo

Voici dans le détail du casting pour le film Mario :

Chris Pratt en tant que Mario

Anya Taylor-Joy en tant que Peach

Charlie Day en tant que Luigi

Jack Black en tant que Bowser

Keegan-Michael Key en tant que Toad

Seth Rogen en tant que Donkey Kong

Fred Armisen en tant que Cranky Kong

Kevin Michael Richardson en tant que Kamek

Sebastian Maniscalco en tant que Spike

September 23, 2021

Charles Martinet, qui n’est autre que la voix de Mario dans les jeux de Nintendo, sera également présent. Mais il ne fera pas la voix du plombier, on le retrouvera pour des rôles ici et là. La nature exacte des rôles n’est pas encore dévoilée.

Le film Mario est géré par le studio Illumination Entertainment, en collaboration avec Nintendo. Illumination Entertainment, qui est une filiale indépendante d’Universal Pictures, est surtout connue pour des films comme Moi, moche et méchant et ses suite, Le Lorax, Les Minions, Comme des Bêtes et Tous en scène.