Un Nintendo Direct consacré au film Super Mario Bros est annoncé

Nintendo annonce qu’un nouveau Nintendo Direct va avoir lieu le 6 octobre, il se consacrera au film Super Mario Bros qui sortira en 2023. Le casting vocal a été annoncé en septembre 2021.

Pour aiguiser l’appétit des fans de Mario, Nintendo et Illumination ont offert un aperçu de la nouvelle aventure animée du célèbre plombier sous la forme d’une nouvelle affiche, qui offre un aperçu assez détaillé du style visuel du film. Cela ressemble beaucoup à un jeu Super Mario Bros moderne. Mario, bien campé dans sa salopette bleue et sa casquette rouge, contemple le château de la princesse Peach depuis les rues du Royaume Champignon. Il est entouré d’un groupe de Toad qui vaquent à leurs occupations, mais il y a au moins un bon gag visuel : un magasin d’antiquités vendant des objets classiques de Super Mario Bros, notamment des interrupteurs P et des blocs avec une note de musique.

Rendez-vous le 06/10 à 22:05 pour un #NintendoDirect: The Super Mario Bros. Movie qui présentera la bande-annonce du film en première mondiale ! Ce Nintendo Direct n'inclura aucune information sur des jeux. 📽️ : https://t.co/32QM7DDokx pic.twitter.com/zI7GPTCG8Q — Nintendo France (@NintendoFrance) October 4, 2022

Le Nintendo Direct pour le film Super Mario Bros aura lieu le 6 octobre à 22h05 (heure française), il pourra être suivi sur YouTube. Ce sera l’occasion d’avoir la première bande-annonce. Il n’y a pas d’information concernant la durée du Nintendo Direct.

Voici le casting dans la version anglaise (celui dans la version française n’est pas encore dévoilé) :