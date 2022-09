DALL·E : l’IA de génération d’images à partir de texte est disponible pour tous

Enfin ! DALL·E, l’IA de génération d’images à partir de texte, est désormais disponible pour tous sans inscription sur une liste d’attente ! Le logiciel d’OpenAI (Google) a été dévoilé au mois de janvier 2021, et depuis lors n’a cessé de s’améliorer et de livrer des créations de plus en plus surprenantes. Dans l’intervalle, d’autres outils du même type comme Midjourney et Stable Diffusion sont venus concurrencer l’IA de la société dirigée par Elon Musk et Sam Altman, d’autant plus fortement que ces deux logiciels étaient disponibles dès leur origine pour un plus large public.

OpenAI a beaucoup travaillé pour éliminer un grand nombre de biais d’échantillonages qui pouvaient parfois déboucher sur des créations problématiques. Tout n’est pas réglé sur ce plan, mais il est rassurant de constater que la firme de Musk n’a pas attendu un hypothétique et sans doute impossible « zéro défaut » pour lâcher la bride à son IA. Un communiqué d’OpenAI tente de rassurer les plus sceptiques (ou les plus anti-IA) :« Au cours des derniers mois, nous avons rendu nos filtres plus robustes pour rejeter les tentatives de génération de contenu sexuel, violent et autre qui enfreignent notre politique de contenu, et pour créer de nouvelles techniques de détection et de réponse permettant d’arrêter les abus ».

En sus d’un accès facilité à l’IA, OpenAI propose aussi une API qui permet aux développeurs d’intégrer DALL-E dans leur propre solution logicielle. Depuis son lancement, DALL-E a généré en moyenne plus de 2 millions d’images… chaque jour !