Amazon annonce l’équivalent d’un nouveau Prime Day les 11 et 12 octobre

Amazon annonce que les 11 et 12 octobre seront l’occasion d’avoir des ventes flash exclusives pour les membres Prime. Il s’était déjà murmuré qu’un événement similaire au Prime Day allait avoir lieu à l’automne et cela se confirme aujourd’hui. Pour rappel, le Prime Day 2022 a eu lieu les 12 et 13 juillet. Selon les dires du commerçant en ligne, ce fut un record pour ce qui est des ventes.

Le Prime Early Access Sale, qu’Amazon a traduit en français par les ventes flash exclusives, se déroulera dans 15 pays : Allemagne, Autriche, Canada, Chine, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Turquie et États-Unis.

Voici comment Amazon décrit son offre :

Les ventes flash exclusives proposent aux membres Prime l’occasion de donner le coup d’envoi de la saison des achats de Noël avec des centaines de milliers d’offres. Dans le cadre de cet événement, Amazon présente une liste de 100 articles parmi les plus populaires et les plus faciles à offrir de la saison. De nouvelles offres issues de cette liste seront proposées tout au long de l’événement, offrant des économies importantes dans toutes les catégories principales, y compris l’électronique, la mode, la maison, la cuisine, les animaux de compagnie, les jouets et les appareils Amazon. Les guides de cadeaux de Noël et la liste des jouets que nous aimons d’Amazon permettront également aux membres Prime de découvrir, d’acheter et d’économiser plus facilement sur les offres de la saison des fêtes.