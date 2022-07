Amazon assure que le Prime Day 2022 a établi un record de ventes

Le Prime Day 2022 a eu lieu les 12 et 13 juillet, avec plusieurs promotions chez Amazon. Le commerçant en ligne assure que ce fut un véritable succès, à tel point que l’édition de cette année a établi un record.

Un succès pour le Prime Day 2022

Les internautes ont commandé plus de 300 millions de produits dans le monde à l’occasion du Prime Day 2022. Amazon assure aussi que les clients ont économisé plus de 1,7 milliard de dollars grâce aux différentes remises. D’autre part, cette année a été le plus grand événement Prime Day pour les partenaires de vente d’Amazon, dont la plupart sont des petites et moyennes entreprises, dont la croissance des ventes dans la boutique d’Amazon a dépassé celle du commerce de détail d’Amazon. Les clients ont dépensé plus de 3 milliards de dollars pour plus de 100 millions d’articles de petites entreprises inclus dans le concours « Soutenez les petites entreprises pour gagner gros ».

Voici quelques données partagées par Amazon qui concerne le monde entier :