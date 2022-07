[Màj] Amazon #PrimeDay : C’est parti pour 48h de grosses promos High-Tech

Amazon a décidé depuis 2015 de proposer son propre Black Friday, en juillet, et l’a nommé Amazon Prime Day. Il s’agit d’un « événement shopping mondial inédit réservé exclusivement aux membres du programme Amazon Premium » pendant lequel de nombreux commerçants proposent leurs produits à prix cassés pouvant aller jusqu’à -50%, -60%, -70%, voire plus selon les objets vendus. Il prend encore place pendant 48 heures cette année, et cela vient tout juste de commencer et se terminera mardi 13 juillet à 23h59.

Pour profiter des offres, il faut être membre Amazon Premium (Gratuit pendant 30 jours, vous pouvez-donc en profitez dès maintenant). Si vous avez déjà bénéficié des 30 jours gratuits, le tarif est de 49€ par an ou de 24 euros pour les moins de 24 ans.

Certaines promos sont limitées à quelques heures ou un prix qui varie selon le stock ecoulé. Nous mettrons à jour cette page en fonction des meilleures offres que nous trouvons.



— 🔥 Prime Day sur les Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires/objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / PC hybrides :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

Contrôleur de jeu Razer Kishi pour SmartPhone (version 1 – Android) à 43€ au lieu de 70€

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur NAS QNAP TS-453D-4G – 4 baies, 4 Go de RAM, sans disques durs à 389,99€ au lieu de 450€ sur @Amazon

➡️ SSD :

➡️ Cartes SD :

Carte Mémoire SDXC Sony SF-E Series UHS-II U3 V60 – 128 Go à 41,99€ au lieu de 57,70€ sur @Amazon

QUMOX 128Go Micro SD à 9,09€

➡️ Clés USB :

Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Dual Drive – 256 Go, Type-C à Double Connectique à 24,58€ au lieu de 35€ sur @Amazon



— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Logiciels :

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants :

➡️ Écrans :

—🔥 Films / Séries —

Coffret Blu-ray : Intégrale Série animée Batman – Édition Deluxe à 39,99€ au lieu de 79,99€

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —