Le Prime Day 2022 aura lieu les 12 et 13 juillet, annonce Amazon

Amazon communique les dates pour le Prime Day 2022 : ce sera le 12 et 13 juillet. Le groupe avait déjà dit que l’événement aurait lieu en juillet, sans être plus précis. Voilà maintenant les jours en question.

Le Prime Day 2022 aura lieu les 12 et 13 juillet dans 20 pays, dont en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Ces deux journées seront l’occasion d’avoir des promotions sur de nombreux produits. On pourrait considérer cela aux soldes, mais uniquement chez Amazon.

Comme le nom le suggère, il faut avoir un abonnement Amazon Prime pour en profiter. Cet abonnement coûte 49€/an ou 5,99€/mois (25€/an pour les étudiants). Il permet d’avoir la livraison offerte sous 24 heures, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles, le service de streaming Prime Video et le service de streaming audio Amazon Music Prime avec deux millions de musiques.

Ces deux dernières années, le Prime Day a connu des saisons différentes, principalement en raison des répercussions du Covid-19. En 2020, Amazon a dû retarder ses journées commerciales jusqu’en octobre, et a rebondi un peu l’année dernière en organisant son événement en juin. Aujourd’hui, il semble que le commerçant en ligne soit revenu à ses racines en organisant son événement commercial en juillet, mois au cours duquel la plupart des Prime Day passés ont eu lieu.