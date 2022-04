Amazon : Prime Day 2022 en juillet et résultats trimestriels mitigés

Amazon a fait une double annonce en évoquant la date du Prime Day 2022 pour le mois de juillet et ses résultats financiers du premier trimestre. Ils ont été inférieurs aux attentes des marchés sur certains points.

Pour 2022, le Prime Day d’Amazon sera en juillet

Le Prime Day 2022 d’Amazon aura donc lieu au mois de juillet. Le commerçant en ligne ne donne pas encore un jour précis, mais indique que l’opération commerciale sera proposée dans plus de 20 pays. Les abonnés Prime auront le droit à des promotions sur de nombreux produits, comme chaque année.

En 2021, le Prime Day avait eu lieu en juin. Ce fut en octobre pour 2020. Ce report s’expliquait par le Covid-19 qui avait imposé de nombreux ajustements, que ce soit pour le commerçant en ligne ou pour les marques.

Les résultats financiers du premier trimestre

Viennent ensuite les résultats financiers d’Amazon pour le premier trimestre de l’année. Le groupe a fait état d’une perte sur la période de janvier à mars et de prévisions trimestrielles décevantes alors que la hausse des prix du carburant rend les livraisons plus coûteuses et que la flambée de l’inflation incite les consommateurs à la prudence dans leurs dépenses.

Alors qu’il avait profité du recours accru au commerce en ligne avec le Covid-19, Amazon a vu ses perspectives s’assombrir, ses dépenses s’étant alourdies pour faire face aux perturbations liées à la crise sanitaire, et offrir des conditions salariales avantageuses afin d’attirer des travailleurs sur fond de tensions sur le marché. Pour compenser ces coûts supplémentaires, le groupe a revu à la hausse en début d’année le prix de son abonnement Prime aux États-Unis. Il a aussi commencé à prélever une surcharge de 5% auprès des commerçants qui utilisent ses entrepôts américains afin d’atténuer l’impact de l’inflation.

Le chiffre d’affaires a été de 116,44 milliards de dollars, soit une hausse de 7% sur un an. Les analystes misaient sur 116,3 milliards de dollars. Le groupe a par contre enregistré une perte de 3,84 milliards de dollars, contre des bénéfices de 8,11 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice par action a été de 7,38 dollars, là où les analystes espéraient 8,36 dollars.

Traditionnellement solide, la division cloud, à savoir Amazon Web Services (AWS), a vu son chiffre d’affaires trimestriel progresser de 37% pour s’établir à 18,4 milliards de dollars, battant légèrement le consensus (18,27 milliards). Pour les revenus publicitaires, ce fut 7,88 milliards de dollars, contre 8,17 milliards de dollars espérés.

Dans l’ensemble, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 116 et 121 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les analystes s’attendaient à 125,48 milliards de dollars. L’action à la Bourse en post-séance est de 2 631,99 dollars, en recul de 8,99%.