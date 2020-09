Amazon Prime Day revient les 13 et 14 octobre prochains

Cette fois c’est la bonne ! Après 3 reports, le géant du commerce en ligne a enfin fixé la date de son Prime Day 2020. Amazon annonce aujourd’hui que l’événement annuel sera de retour les 13 et 14 octobre prochains. Cet événement se déroulera sur deux jours et permettra aux membres

Prime de bénéficier d’offres exceptionnelles sur des millions d’articles.



Cette événement sera disponible pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, en Espagne, à Singapour, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en Chine, au Canada, en Belgique, en Autriche, en Australie et, pour la première fois, en Turquie et au Brésil.

Pour bénéficier de ces offres, les utilisateurs n’ayant pas déjà rejoint le programme Prime pourront débuter un essai gratuit de 30 jours qui leur permettra ainsi de participer à Prime Day.

Cette année, Amazon renforce son engagement auprès des petites et moyennes entreprises en s’appuyant

sur Prime Day pour les soutenir pendant cette période de crise sanitaire. À compter d’aujourd’hui et

jusqu’au 12 octobre, pour 10 euros dépensés par les membres Prime en articles vendus dans la boutique des petites et moyennes entreprises d’Amazon, ils recevront un code promotionnel de 10 euros à utiliser durant ces deux jours.