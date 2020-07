Amazon Prime Day 2020 : un troisième report, cette fois en octobre

Il faudra patienter un peu plus longtemps pour retrouver Prime Day, cette opération commerciale d’Amazon où beaucoup de promotions sont proposées. Prime Day se déroulait à l’origine le temps d’une journée (d’où son nom), mais Amazon a étalé la durée avec le temps. L’offre est réservée à ceux qui ont Amazon Prime.

Selon Business Insider, le Prime Day de 2020 aura lieu en octobre et plus exactement lors de la semaine du 5 octobre. Amazon a averti les vendeurs par e-mail, en leur indiquant que la date précise du lancement leur sera communiquée plus tard.

« Chaque année, le Prime Day remporte un franc succès auprès des clients, qui profitent de certaines des meilleures offres de l’année. Une date définitive sera annoncée à l’approche de l’événement », indique l’e-mail d’Amazon. Dans un autre e-mail, un cadre d’e-mail dit : « Je comprends qu’il s’agit d’une modification du calendrier précédemment communiqué, mais vous pouvez considérer cette mise à jour de la date comme définitive ».

Il s’agit en tout cas du troisième report pour le Prime Day de 2020. L’évènement qui se déroule normalement en juillet a été une première fois reporté à août, puis à septembre et maintenant à octobre. C’est lié au coronavirus et les incertitudes qui l’entourent, comme on peut s’en douter.