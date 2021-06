Prime Day 2021 : Amazon lancera ses promotions les 21 et 22 juin

Amazon a communiqué les dates : le Prime Day 2021 aura lieu les 21 et 22 juin. Ces deux jours seront l’occasion d’avoir des promotion sur de nombreux produits chez le commerçant en ligne.

Cet événement annuel a lieu en général dans le courant de l’été. L’édition de 2020 avait exceptionnellement été reportée au mois d’octobre à cause du Covid-19 et toutes les complications générées. Mais le Prime Day 2021 revient (plus ou moins) au créneau habituel et Amazon se prépare à dégainer ses promotions. Il se trouve que le coup d’envoi sera donné une semaine avant les soldes d’été en France. Celles-ci débuteront le 30 juin.

L’événement s’accompagne d’une opération de soutien aux petites et moyennes entreprises qui vendent en ligne sur Amazon. L’entreprise explique offrir aux clients Prime (qui sont plus de 200 millions dans le monde) 10 euros de bons d’achat pour 10 euros dépensés « sur une sélection de produits de la boutique des entreprises françaises ».

On soulignera au passage qu’Amazon ne proposera pas son Prime Day 2021 au Canada et en Inde aux mêmes dates que dans les autres pays. Le commerçant en ligne explique que c’est en raison de l’impact croissant du Covid-19 dans les deux régions.

Pour profiter du Prime Day 2021, il faut avoir un abonnement à Amazon Prime. Celui-ci coûte 49€/an ou 25€/an pour les moins de 26 ans. Il permet d’avoir la livraison offerte sous 24 heures, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash, le service de streaming vidéo Prime Video et une version limitée de Prime Music. Vous pouvez vous abonner depuis cette adresse.