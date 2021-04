Amazon Prime compte désormais 200 millions d’abonnés

Amazon révèle qu’il compte 200 millions d’abonnés à son offre Prime. Ils étaient 150 millions au début de 2020. L’ajout de 50 millions de nouveaux membres en un an est donc une performance assez remarquable. Cela représente une hausse de 33%.

Ces 200 millions d’abonnés à Amazon Prime dans le monde ont plusieurs bénéfices. Ils profitent de la livraison offerte sous 24 heures pour un nombre important de produits. Ils ont également un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash, ainsi qu’au service de streaming Prime Video. Celui-ci vient concurrencer Netflix, Disney+ et les autres plateformes. Malheureusement Amazon ne dit pas combien de personnes utilisent son service. Aussi, les abonnés ont accès à Amazon Music Prime qui comprend deux millions de musiques.

Jeff Bezos, le fondateur et patron d’Amazon, précise dans une lettre aux actionnaires que les membres Prime ont représenté une création de valeur de 126 milliards de dollars en 2020. Il souligne que 28% des achats faits sur Amazon se réalisent en trois minutes ou moins. 50% des achats se font en moins de 15 minutes. Jeff Bezos compare tout cela à l’achat dans les boutiques physiques :

Conduire, se garer, parcourir les allées du magasin, faire la queue à la caisse, retrouver sa voiture et rentrer chez soi. Les études indiquent que le déplacement typique dans un magasin physique dure environ une heure. Si vous partez du principe qu’un achat sur Amazon prend 15 minutes et que cela vous évite de vous rendre dans un magasin par semaine, vous économisez plus de 75 heures par an. C’est important. Nous sommes tous occupés en ce début de 21e siècle.