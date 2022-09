Mission DART : l’impact sur l’astéroïde sera immortalisé par les télescopes spatiaux James Webb et Hubble !

Ce lundi 26 septembre (avec un petit jour de retard), la petite sonde de la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) va percuter à la vitesse de plus de 24 000 km/h le petit astéroïde Dimorphos qui évolue autour de Didymos (un astéroïde de plus grande taille). Ce choc frontal est l’objectif souhaité par la NASA, qui tente ainsi de déterminer si ce type d’impact peut être une solution efficace en cas de risque majeur de choc entre la Terre et un astéroïde « tueur de mondes ». La NASA espère en effet qu’une fois atteint par la sonde, Dimorphos change légèrement de trajectoire sous l’effet de l’impact (ce que l’on appelle un effet d’impact cinétique). Si tout se déroule comme prévu, Dimorphos devrait donc modifier sa trajectoire orbitale autour de Didymos.

Les résultats de ce test grandeur nature seront scrutés sous tous les angles possibles, en premier lieu par le petit satellite LICIA Cube qui a été déployé il y a quelques semaines par le vaisseau DART, par le vaisseau de la NASA Lucy, mais aussi par les télescopes spatiaux Hubble et le puissant James Webb. L’ESA se rajoute à cette équipe de « voyeurs »: la mission Hera prévue pour 2027 permettra elle aussi d’analyser les conséquences de l’impact.

Le LICIA Cube devrait être le premier sur le coup, suivi par le James Webb Telescope (quelques minutes lui seront nécessaires pour ajuster sa position) et par Hubble (qui sera prêt à observer les deux astéroïdes environ 1/4 d’heure après l’impact). De très gros moyens sont donc utilisés pour retracer l’épilogue de la Mission DART, mais après tout, c’est peut-être l’avenir de la Terre qui est en jeu…