Les Etats-Unis vont assouplir l’embargo technologique qui vise Huawei

Bientôt un retour en grâce ? Plombé par un embargo technologique américain depuis 2019, embargo décidé par l’administration Trump et reconduit lors du mandat de Biden, Huawei a rapidement plongé au classement des plus gros fabricants de mobiles. Le géant asiatique, autrefois promis à une place de leader, n’est même plus dans le top 5 mondial. De fait, Huawei ne peut plus installer Android et les services Google sur ses mobiles, tandis que les modems 5G de Qualcomm lui sont désormais inaccessibles (et vendre des smartphones haut de gamme sans la 5G… pas facile).

tout n’est peut-être pas perdu pour Huawei puisque Bloomberg nous informe que l’agence du département du Commerce américain dédiée à l’Industrie et à la Sécurité vient à nouveau d’autoriser Huawei à commercer avec des firmes américaines… mais seulement dans des cadres bien précis qui restent encore à définir.

Ce changement radical de stratégie serait motivé par une prise de conscience de l’administration américaine, cette dernière s’étant rendue compte que l’embargo sur les grosses firmes chinoises (ZTE aussi est dans ls sauce) poussait la Chine à se doter de standards forts dans plusieurs secteurs technologiques (processeurs notamment). Une réouverture « contrôlée » du marché permettrait de freiner cet essor et de réinstaller les technologise américaines au cœur des produits chinois. L’arroseur arrosé se serait rendu compte de sa méprise en quelque sorte…