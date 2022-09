Free Mobile propose les appels illimités et 1 Go avec une option pour son forfait à 2€

Free Mobile annonce aujourd’hui enrichir son forfait à 2€ en proposant une nouvelle option Booster qui ajoute les appels illimités et un quota Internet de 1 Go.

Selon Free Mobile, cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents d’adolescents qui souhaitent bénéficier d’une offre généreuse en appels avec plus d’Internet. Voici le détail de l’offre :

Appels illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte) au lieu de 2 heures par mois

SMS/MMS illimités en France métropolitaine et SMS illimités vers les DOM

Quota Internet de 1 Go par mois en France métropolitaine (au-delà 0,05€/Mo) au lieu de 50 Mo par mois

En Europe et DOM : 1 Go par mois (au-delà 0,05€/Mo) et appels illimités.

Le forfait de base à 2€/mois ne bouge pas, il propose toujours 2 heures d’appels, SMS et MMS en illimité, 50 Mo d’Internet et un usage depuis l’Europe/DOM. Ceux qui veulent l’option Booster devrait dépenser 2,99€/mois en plus, soit un total de 4,99€/mois à l’arrivée.

L’offre est disponible dès maintenant sur le site de Free Mobile. À noter que si vous êtes un client Freebox, le forfait est gratuit. L’option Booster reste toutefois payante, signifiant que le prix mensuel au total est de 2,99€ au lieu de 4,99€.

Que propose la concurrence ? SFR RED propose un forfait à 5€/mois avec appels, SMS et MMS en illimité, 1 Go pour Internet et un usage depuis l’Europe/DOM. Free Mobile semble donc s’être inspiré de cette offre. Du côté de Bouygues Telecom avec B&You, c’est la même chose avec un prix de 4,99€/mois. Et chez Sosh, l’offre à 4,99€/mois propose 2 heures d’appels, SMS/MMS illimités et 100 Mo d’Internet depuis la France et l’Europe.