Avatar : la 3D n’est pas morte selon James Cameron

Le premier film Avatar sorti en 2009 a été une étape marquante pour la 3D, avec un succès tout particulier dans les salles de cinéma. Plusieurs films ont depuis proposé une expérience similaire, bien que ce soit moins le cas de nos jours. Pour James Cameron, ce support n’est pas tout à fait mort.

C’est à /Film que James Cameron a fait sa déclaration concernant la 3D :

La plupart des gens pensent que la 3D est en quelque sorte « terminée ». Mais ce n’est pas vraiment fini. Elle a simplement été acceptée. Elle fait maintenant partie de vos choix lorsque vous allez au cinéma pour voir une grosse superproduction. Je compare cela à la couleur. Quand les films en couleur sont sortis, c’était important. Les gens allaient voir des films parce qu’ils étaient en couleur. Je pense qu’à l’époque d’Avatar, les gens allaient voir des films parce qu’ils étaient en 3D. Je pense que cela a eu un impact sur la façon de présenter les films qui est maintenant acceptée et fait partie de l’esprit du temps et de la façon de faire.

Comme l’a fait remarquer James Cameron, les films en 3D ont été largement adoptés par les critiques et le public pendant une longue période dans les années 2010. Le réalisateur a souligne qu’Avatar a remporté l’Oscar de la meilleure photographie avec une caméra numérique 3D. Cela n’était pas arrivé auparavant. De plus, les mêmes caméras ont été utilisées par les directeurs de la photographie qui ont remporté un Oscar dans les années qui ont suivi. « L’Académie a donc adopté la cinématographie numérique trois années sur quatre. Et ces trois films étaient tous en 3D », dit le réalisateur.

Il sera intéressant de voir si Avatar : la voie de l’eau va relancer la mode de la 3D au cinéma. Le film sortira dans les salles françaises le 14 décembre prochain.