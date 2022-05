Avatar 2 : La voie de l’eau, voici la première bande-annonce

Elle est arrivée, voici la première bande-annonce d’Avatar : La voie de l’eau, le nouveau film de James Cameron. Le trailer avait été diffusé pour la première fois au cinéma avant les séances de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On la retrouve aujourd’hui officiellement sur YouTube.

Première bande-annonce pour Avatar : La voie de l’eau

La suite du film qui est le premier de tous les temps au box-office se déroule plus de dix ans après les événements du premier long-métrage. Avatar : La voie de l’eau suit la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les problèmes qui les suivent, les efforts qu’ils déploient pour se protéger les uns les autres, les combats qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Le deuxième film Avatar mettra en vedette de nombreux acteurs et actrices du film original, dont Zoe Saldana dans le rôle de Neytiri, Sigourney Weaver dans un nouveau rôle et Sam Worthington dans celui de Jake Sully. Kate Winslet dans le rôle de Ronal, Michelle Yeoh dans celui du Dr Karina Mogue et Oona Chaplin dans celui de Varang, entre autres, rejoignent le casting. Le nouveau film reprend là où le précédent s’était arrêté, avec Sully et Neytiri construisant leur famille sur la planète Pandora et combattant les nouvelles menaces qui pèsent sur sa civilisation naissante.

Avatar : La voie de l’eau sortira le 14 décembre prochain au cinéma en France. Voici l’affiche et quelques photos.