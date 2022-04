Avatar 2 a un titre, un synopsis et bientôt une bande-annonce

Avatar 2 a désormais un titre officiel, il s’agit de La voie de l’eau (The Way of Water). Le prochain film de James Cameron a également le droit à un synopsis et la bande-annonce ne va pas tarder. Ces annonces ont été faites aujourd’hui lors du CinemaCon.

Des détails sur le film Avatar 2

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, Avatar : La voie de l’eau raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. Voici le synopsis :

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine d’années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs…

Réalisé par James Cameron, produit par James Cameron et Jon Landau, le film met en vedette Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi et Kate Winslet. La date de sortie en France est le 14 décembre 2022.

Une bande-annonce a été projetée aujourd’hui en 3D au CinemaCon. Le public pourra pour sa part prochainement la découvrir puisqu’elle sera diffusée avant les séances de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le film Marvel sort le 4 mai au cinéma.

Par ailleurs, le premier film Avatar va ressortir au cinéma avant que le public puisse se replonger dans l’univers. Ce sera dès le 21 septembre prochain en France.