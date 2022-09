Windows 11 : le bug empêchant de se connecter est corrigé

Microsoft a corrigé un bug gênant au niveau de Windows 11 qui empêchait de se connecter sur son compte. C’est apparu avec la mise à jour optionnelle qui a pour référence KB5016691 et qui a fait ses débuts le 25 août.

Comme l’explique Microsoft, le problème n’a affecté que les utilisateurs possédant des comptes Microsoft — ce qui signifie que les comptes Active Directory et Azure AD ne sont pas concernés — et s’est produit que si vous ajoutiez un compte Microsoft à Windows 11 après avoir installé la mise à jour. De plus, le problème de connexion ne s’est produit que lors de la première connexion et pendant un bref moment après le redémarrage du PC ou la déconnexion de la session.

Microsoft a rapidement publié un correctif à l’aide de son outil Known Issue Rollback, qui se veut une méthode couramment utilisée pour résoudre les problèmes liés aux mises à jour cumulatives. Il s’agit d’un changement de configuration mineur que vous ne pourrez pas voir, mais le problème devrait être corrigé dans les 24 heures tant que vous êtes connecté à Internet. Microsoft indique que la correction pourrait être appliquée plus tôt si vous redémarrez votre PC, au cas où vous ne pourriez pas vous permettre d’attendre.

Ces types de problèmes ne sont pas vraiment une rareté avec les mises à jour cumulatives pour Windows. En juillet, Microsoft a dû publier un autre correctif pour un problème qui venait bloquer le menu Démarrer. Aussi, en août, Microsoft a reconnu qu’une mise à jour de Windows 10 causait des problèmes avec le son.