Windows 11 : Microsoft retire la mise à jour qui bloquait le menu Démarrer

La mise à jour KB5014668 a causé des problèmes au niveau de Window 11, à tel point que le menu Démarrer ne s’ouvrait plus chez certains utilisateurs. Microsoft a admis qu’il existait un problème.

Microsoft indique avoir reçu des témoignages d’utilisateurs évoquant l’impossibilité d’utiliser le menu Démarrer sur Windows 11 depuis l’installation de la mise à jour KB5014668. Mais le groupe l’assure : cela concerne seulement « un petit nombre d’appareils ».

Au vu de la situation, Microsoft a préféré retirer la mise à jour et a utilisé son système Known Issue Rollback (KIR) pour que les utilisateurs l’ayant déjà installée se la voient supprimée. C’est une étape automatique, il suffit que le PC soit connecté à Internet. Les serveurs de Microsoft vont alors détecter les ordinateurs avec la mise à jour et demander à Windows de la retirer parce que celle-ci pose un problème.

Microsoft note que le processus peut prendre 24 heures pour qu’il soit appliqué chez tout le monde. Le groupe recommande de simplement redémarrer l’ordinateur pour tenter de forcer la connexion à ses serveurs et ainsi se voir retirer la mise à jour problématique.

La mise à jour KB5014668 a connu de nombreux problèmes depuis sa sortie. Par exemple, elle était censée corriger un bug d’échec de mise à niveau du système d’exploitation, mais ironiquement, elle a elle-même commencé à provoquer des échecs d’installation.