Windows 10 : une mise à jour cause des problèmes de son, admet Microsoft

Microsoft reconnaît qu’une récente mise à jour de Windows 10 cause des problèmes d’audio sur certains PC. La mise à jour en question est sortie à l’origine à la fin juillet.

Une mise à jour de Windows 10 cause des problèmes de son

Voici ce que Microsoft indique concernant le problème sonore :

Après l’installation de la mise à jour KB5015878 ou de mises à jour plus récentes, certains appareils sous Windows peuvent rencontrer des problèmes de lecture audio. Certains appareils Windows concernés peuvent ne pas entendre de son, tandis que d’autres peuvent rencontrer des problèmes uniquement avec certains ports, certains périphériques audio ou uniquement dans certaines applications. Dans la plupart des cas, le paramètre des améliorations audio des pilotes de périphériques audio concernés a été désactivé avant l’installation de la mise à jour KB5015878, ou le pilote du périphérique audio présente des problèmes avec la fonction d’améliorations audio.

Que faire maintenant ? Tout d’abord, si vous n’avez pas encore installé cette mise à jour, vous pouvez mettre à jour vos pilotes audio en consultant Windows Update pour éviter que le problème ne se produise. Dans un autre cas, si vous avez installé la mise à jour et que seules certaines applications ne lisent pas le son, vous pouvez essayer de vous assurer que la bonne sortie audio est sélectionnée.

Enfin, si vous avez déjà installé la mise à jour, vous pouvez essayer de récupérer l’audio en exécutant le dépanneur audio de Windows en le trouvant via la barre de recherche de Windows 10 ou en suivant le tutoriel de Microsoft. La dernière solution proposée par Microsoft consiste à suivre son guide sur la désactivation des améliorations audio. Les paramètres d’amélioration de l’audio se trouvent sous Propriétés supplémentaires du périphérique lorsque vous allez dans Démarrer > Paramètres > Système > Son. Ces deux solutions de contournement sont relativement simples et ne devraient pas prendre plus de quelques minutes.

À noter que vous n’avez rien à faire de particulier si vous avez Windows 11, le problème de son touche uniquement Windows 10.