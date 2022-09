Le plus grand réacteur à fusion nucléaire du monde est fabriqué en France , et les travaux avancent

Le grand public ne le sait sans doute pas, mais la construction du plus grand réacteur à fusion nucléaire dans le monde, c’est en France que ça se passe. La société Vinci a en effet confirmé avoir terminé la première phase des travaux, soit la construction des bâtiments qui accueilleront le réacteur. Situé dans le sud de la France, ce réacteur à fusion est issu de la coopération entre 35 pays, un projet monumental baptisé Iter. Les travaux ont démarré il y a déjà 9 ans, et l’une des étapes les plus importantes vient donc de trouver son terme. Désormais, les spécialistes estiment que le réacteur Iter pourra être pleinement fonctionnel dès 2025.

Sur le papier, Iter serait capable d’aller au delà des résultats des réacteurs à plasma (fusion) développés notamment en Chine. Il y a trois ans, l’un de ces réacteurs était parvenu à garder un plasma surchauffé pendant 102 secondes, un record), et plus récemment un autre réacteur a atteint la chaleur de 100 millions de degrés Celsius. Beaucoup plus grand (73 mètres de haut) que les réacteurs à fusion existants, Iter sera capable à terme de générer des flux de plasma 10 fois plus denses que les plasma obtenus jusqu’ici.