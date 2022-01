Fusion Nucléaire : le Tokamak chinois atteint les 100 millions de degrés… pendant plus de 1000 secondes !

La Chine vole de records en records dans le domaine technologique : supercalculateurs, IA, mais aussi la fusion nucléaire, le prochain Eldorado énergétique à (très) longue échéance. Au mois de mai dernier, l’East (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) avait atteint les 120 millions de degrés Celsius pendant 100 secondes, un score désormais largement dépassé puisque l’Académie des sciences chinoise vient de confirmer que le Tokamak a tenu les 100 millions de degrés pendant, tenez vous bien, 1056 secondes (ou bien encore 17 minutes et 36 secondes), ce qui au passage enfonce le précédent record qui était tenu par un réacteur à plasma français (oui !), soit 390 secondes.

#China's Experimental Advanced Superconducting Tokamak (#EAST), also known as the "Chinese artificial sun", has achieved a plasma temperature of 100 million degrees Celsius lasting for 1,056 seconds, hitting a new record, according to the Hefei Institutes of Physical. (1/2) pic.twitter.com/vMwQZ0gQBu

— CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) December 31, 2021