Ubisoft annoncera plusieurs jeux Assassin’s Creed à son événement Forward

L’Ubisoft Forward aura lieu ce samedi et ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir non pas un, non pas deux mais trois nouveaux jeux Assassin’s Creed. Ils seront aux côtés d’Assassin’s Creed Mirage, déjà officialisé. De quoi étendre la franchise, ce qui peut se comprendre sachant qu’il s’agit d’une licence importante pour le studio français.

Selon Bloomberg, Ubisoft dévoilera un jeu mobile pour Assassin’s Creed et deux autres jeux « premium » qui seront disponibles sur les autres supports, dont les consoles.

Le premier jeu sur consoles, dont le nom de code est Red et qui a été développé par la branche d’Ubisoft au Québec, se déroule au Japon. L’autre jeu, dont le nom de code est Neo ou Hexe et qui a été développé par la branche d’Ubisoft à Montréal, se déroule à la fin du Saint-Empire romain germanique et tourne autour des procès de sorcières. Les deux titres font partie d’Assassin’s Creed Infinity, une plateforme pour les futurs jeux de la franchise qui contiendra de multiples décors. Les deux titres ne sortiront probablement pas avant 2024 au plus tôt.

Il y aura également Assassin’s Creed Mirage. Ubisoft a déjà officialisé son existence sachant qu’il y a eu d’importantes fuites ces derniers jours. Le titre se déroule à Bagdad dans les années 800 et était autrefois une extension du jeu précédent, Valhalla, avant d’être converti en un jeu complet. Assassin’s Creed Mirage s’éloignera des éléments de jeu de rôle établis dans les derniers opus de la série et visera plutôt à revenir à l’aspect furtif des premiers titres, dans lesquels les joueurs se faufilent pour commettre des assassinats.