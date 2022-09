Metavers : le nouvel avatar de Zuckerberg n’était en fait qu’un rendu 3D « pour la circonstance »

Souvenez-vous : il y a quelques semaines, Meta lançait son Métavers Horizon Worlds en France et en Espagne, une annonce accompagnée d’un screenshot de l’avatar de Mark Zuckerberg… pas vraiment avantageux. Vexé des railleries à l’encontre du rendu graphique de son avatar (et du métavers du quest en général), le patron de Meta avait alors dégainé une image de son avatar dans une prochaine version de l’OS du Meta Quest, histoire de prouver que la prochaine mise à jour apporterait de grosses améliorations graphiques. Oui mais voilà, l’avatar 3D de Zuckerberg n’était en fait qu’un rendu, ainsi que l’a avoué récemment Dylan Dunbar, un créateur d’avatar pour Meta.

Sur son compte Instagram, Dunbar explique qu’il a créé cet avatar « from scratch » (de zéro). Cet avatar, continue Dunbar, il a fallu le « Sculpter, modéliser, éclairer, texturer et renddre en temps réel en un peu moins de 4 semaines. Nous avons probablement produit 40 itérations (de ce modèle, Ndlr) pendant cette période avant d’atterrir sur quelque chose dont nous étions satisfaits ». L’employé de Meta affirme que l’avatar de Zuck est ce que l’on appelle un « concept-tech-art », même si tout a bien été rendu en temps réel (mais certainement pas sur un casque Meta Quest 2). Après ce numéro d’esbrouffe, il n’y a plus qu’à espérer que les avatars de la prochaine grosse mise à jour du Meta Quest bénéficieront d’une nette amélioration de rendu. Dans le cas contraire, il y a fort à parier que les moqueries fuseront de nouveau…