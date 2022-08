L’annonce d’Horizon Worlds en France a suscité les moqueries des internautes

Le petit coup de com de Zuckerberg ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. L’annonce du lancement d’Horizon Worlds en France et en Espagne a en effet suscité de nombreuses moqueries, les internautes se gaussant du très faible niveau de rendu graphique de l’avatar de Zuckerberg posant devant une pauvre Tour Eiffel virtuelle. Ces railleries des utilisateurs (dont de nombreux français) trahissent aussi le peu de connaissances du secteur de la VR en France : lorsque l’on connait vraiment les contraintes inhérentes aux casques VR autonomes actuels (ces derniers étant équipés de puces XR2 peu puissantes), l’image publiée par la patron de Meta n’apparait plus si vilaine, même si le CEO de Meta a reconnu lui-même qu’elle était « assez basique ».

En effet, c’est « assez basique »

Toujours est-il que piqué au vif, Mark Zuckerberg a répliqué avec une image Instagram montrant la prochaine génération d’avatars Meta ainsi qu’un bout de décor du Métavers dans cette nouvelle version. Ces améliorations graphiques sensibles arriveront avec une future mise à jour majeure de l’OS du Meta Quest 2 (qui « arrivera bientôt ») et Zuckerberg promet qu’il en dira plus lors de la prochaine conférence Connect.