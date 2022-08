Meta lance aujourd’hui en France son métavers Horizon Worlds

Meta vient de lancer son métavers en France : Horizon Worlds est disponible dès aujourd’hui dans l’hexagone et chez nos voisins espagnols (pour les personnes âgées de 18 ans ou plus). Jusqu’ici, Horizon Worlds avait uniquement ouvert ses portes aux Etats-Unis, au Canada et plus récemment en Angleterre. La France fait donc partie des 5 premiers pays à intégrer le métavers de Facebook, et il serait sans doute intéressant de savoir si cette décision a quelque chose à voir avec l’état du marché de la VR dans notre beau pays.

L’avatar de Zuckerberg annonçant l’arrivée d’Horizon Worlds en France et en Espagne

Pour rappel, Horizon Worlds est une plateforme de type Sandbox dans laquelle les utilisateurs peuvent créer des bâtiments virtuels et des activités tout aussi virtuelles, mais aussi partager leurs créations avec d’autres utilisateurs connectés. L’idéal fantasmé de ce type d’univers VR a bien été décrit dans le film Ready Player One de Steven Spielberg.