Sony réduit le poids de la PlayStation 5 avec de nouveaux modèles

Sony a discrètement lancé de nouveaux modèles de la PlayStation 5 qui ont la particularité d’avoir un poids allégé par rapport aux versions commercialisées jusqu’à présent. Les nouvelles consoles sont déjà apparues en Australia, comme l’a noté le média local Press Start.

Des PlayStation 5 plus légères sont en vente

La nouvelle PlayStation 5 avec lecteur de disque (qui a pour référence CFI-1202A) pèse 3,9 kg, soit une réduction de 7% par rapport à la révision de 2021 (4,2 kg) et 13% par rapport au modèle original (4,5 kg) qui a vu le jour en 2020. Pour sa part, la nouvelle PS5 sans lecteur de disque (CFI-1202B), à savoir la Digital Edition, pèse maintenant 3,4 kg, soit 13% de moins que le modèle original de 2020 (3,9 kg).

Comme nous pouvons le voir, la nouvelle version de la PS5 avec lecteur de disque est désormais moins lourde que la PS5 Digital Edition d’origine.

Reste à savoir pourquoi Sony continue de proposer des révisions de sa dernière console en date pour l’alléger. Il y avait déjà eu une réduction en 2021, avec notamment un dissipateur thermique plus petit. Et voilà une autre réduction en 2022, sans que l’on sache pour l’instant ce qui a changé. Doit-on s’attendre à d’autres variantes en 2023 et les années suivantes ? Seul l’avenir nous le dira. Il est toutefois bon de préciser que les performances sont identiques au modèle original de 2020, Sony n’en a pas profité pour changer le processeur ou la partie graphique.

Pour rappel, Sony a récemment annoncé une hausse de prix de la PlayStation 5 dans plusieurs régions, dont en Europe. Le modèle avec lecteur de disque coûte désormais 549,99 euros contre 499,99 euros au départ. Pour le modèle Digital Edition, le tarif est maintenant de 449,99 euros au lieu de 399,99 euros. Dans les deux cas, la hausse est de 50 euros. Pour leur part, Microsoft et Nintendo ont dit ne pas avoir l’intention d’augmenter le prix de la Xbox et de la Switch… pour l’instant du moins.