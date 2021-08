PS5 : le nouveau modèle plus léger est en vente

Sony a commencé la vente du nouveau modèle de la PS5 qui a pour identifiant CFI-1102A. Le modèle d’origine est numéroté CFI-1000. Il y a deux principaux changements : le poids et la vis pour le socle.

La nouvelle PS5 se veut plus légère que le modèle original, puisqu’elle fait 300 grammes de moins. Il est cependant difficile de dire quels sont les changements effectués par Sony qui ont permis à la console de perdre un peu de poids.

L’autre changement au niveau de la nouvelle PlayStation 5 concerne la vis pour le socle. Les joueurs devaient utiliser un tournevis pour mettre ou retirer le socle et donc la vis. Ce n’est plus nécessaire maintenant avec la possibilité de faire le nécessaire directement avec sa main. Voici la photo de la nouvelle vis (via Press Start) :

Pour l’instant, la nouvelle PS5 a été aperçue en vente en Australie. Sony va progressivement la proposer dans les autres pays. Concernant les personnes qui ont le premier modèle : pas d’inquiétude, votre modèle n’est pas obsolète, moins puissant ou autre. Comme expliqué plus haut, les seuls changements sont la vis et le poids général. Tout le reste (processeur, puce graphique, etc) ne bouge pas. Il sera malgré tout intéressant de savoir ce que Sony a mijoté en interne pour réduire le poids de la console.