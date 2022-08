Netflix annule Resident Evil, la série n’aura pas de saison 2

Netflix ne donnera pas une nouvelle chance à Resident Evil, la série est tout simplement annulée et n’aura pas le droit à une saison 2. Il y avait au départ un projet à long terme, mais les mauvaises critiques et l’audience n’ont pas satisfait le service de streaming.

Resident Evil a fait ses débuts le 14 juillet sur Netflix, peu de temps après la sortie de la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. Il s’avère que la série a été mal accueillie par les critiques et les fans. L’adaptation est centrée sur Albert Wesker (joué par Lance Reddick), un poids lourd de la franchise Resident Evil, et ses filles Billie et Jade. Le récit est divisé en deux lignes temporelles, l’une se déroulant en Afrique du Sud, où la société Umbrella a établi un nouveau siège, et l’autre plus d’une décennie dans le futur, où le monde a été envahi par les zombies. Aux côtés de Lance Reddick, le casting comprend Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez.

La série devait reprendre l’ambiance des jeux Resident Evil. Le premier jeu a vu le jour en 1996. Depuis, les différents opus de la franchise ont enregistré plus de 100 millions de ventes dans le monde. En outre, la franchise cinématographique a rapporté plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde. Il existe également des films d’animation, des mangas, des romans et des attractions dans des parcs à thème.