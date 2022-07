Stranger Things saison 4 dépasse déjà le milliard d’heures de visionnage

Stranger Things saison 4 renoue avec le succès à la fois critique et public, un retour en grâce qui se traduit aussi en (gros) chiffres. Ainsi, après seulement la diffusion des 2 premiers épisodes de cette quatrième saison, la série avait atteint les 1,15 milliards d’heures de visionnage, du jamais vu depuis Squid Games (1,65 milliards d’heures de visionnage). C’est tout simplement la seconde fois qu’une série Netflix passe la barre du milliard d’heures de visionnage.

Alors certes, les épisodes de la saison 4 sont nettement plus longs que ceux des saisons précédentes (le final fait même 2h40 !), mais cela n’explique pas tout. A ce rythme, le record de Squid Games a de fortes chances d’être dépassé dans les semaines qui viennent… Le ton était donné dès le premier week-end d’exploitation, la saison 4 cumulant un peu plus de 286 millions d’heures de vue quelques jours seulement après son arrivée sur la plateforme, ce qui est un record absolu cette fois (Squid Games a fait moins bien). Comme quoi, revenir aux fondamentaux de l’horreur et de ce qui faisait la fascination de la première saison n’était pas un mauvais choix… Stranger Things saison 4 est disponible sur Netflix.