La série Resident Evil de Netflix se dévoile dans une bande-annonce (et les fans râlent)

Netflix diffuse aujourd’hui la bande-annonce de sa série Resident Evil, qui fera ses débuts le 14 juillet prochain. Elle invite les spectateurs à New Raccoon City.

Une bande-annonce pour la série Resident Evil de Netflix

Se déroulant à la fois de nos jours, à New Raccoon City en Afrique du Sud, et en 2036, la série Resident Evil est centrée sur Jade Wesker qui lutte pour sa survie dans un monde envahi par les zombies et qui doit faire face à son passé — et à ce qu’est devenue sa sœur, Billie, 14 ans après le début de l’apocalypse zombie. Jade et Billie sont les filles d’Albert Wesker, joué par Lance Reddick dans la série de Netflix, qui sert au bon vouloir de ses supérieurs de l’Umbrella Corporation.

Comme on peut le voir dans la première bande-annonce de Netflix, il y a une des zombies, avec une violence sanglante, la menace imminente d’Umbrella et de brèves allusions au côté excentrique de Resident Evil.

Les fans de la franchise ne semblent en tout cas pas du tout satisfaits. Sur la bande-annonce en anglais, il y a pour l’instant 10 000 J’aime et 22 000 Je n’aime pas. Sur la bande-annonce en français, ce sont 296 J’aime et 342 Je n’aime pas. Le problème vient du fait que la série ne donne pas tout à fait l’impression qu’il s’agit de l’univers des jeux.

Il y aura huit épisodes au total, ils seront disponibles le 14 juillet sur Netflix.