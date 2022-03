Resident Evil : la série live-action de Netflix a une date de sortie (+ affiches)

Resident Evil, la série live-action de Netflix inspirée du jeu vidéo éponyme, donne enfin de ses nouvelles. Bonne nouvelle donc, la phase de post prod est quasiment terminée puisque Netflix annonce une date de diffusion au 14 juillet prochain ! On ne s’attendait pas vraiment à une date de sortie aussi proche sachant qu’ on avait eu droit jusqu’à maintenant à un très court teaser…

Produite par Constantin Films (à qui l’on doit les 6 films RE, ce qui n’incite pas forcément à l’optimisme) et réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead), la série Resident Evil place son action en 2036, 14 ans après qu’un virus mortel ait semé le chaos sur Terre. Jade Wesker fait partie des survivantes, traumatisée par ce qui lui est arrivée à Raccoon City. La série alternera les séquences flashback entre Jade et sa sœur Billie et les séquences situées en 2036, lorsque Jade tente de survivre à Raccoon City.

Histoire d’appâter le chaland, Netflix nous livre 3 affiches annonçant la couleur, ou plutôt les couleurs, le jaune et le rouge.