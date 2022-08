Des chercheurs autrichiens dévoilent un minuscule robot à la fois mou… et très rapide

Qu’est-ce qui est tout petit, mou, rapide et peut même courir, nager, ou sauter ? Un robot pardi ! Ce minuscule droïde a été mis au point par une équipe de chercheurs autrichiens qui vient de détailler son projet dans la revue Nature Communications. Le robot lui-même est constitué d’un matériau mou contenant des fils métalliques en cuivre : l’interaction entre le courant électrique qui circule dans ce fil et un champ magnétique externe produit plusieurs types de réactions pour autant de mouvements du robot.

Les chercheurs peuvent ainsi contrôler le robot à distance (via l’aimant externe) et lui faire effectuer un certain nombre d’actions spécifiques, comme sauter, avancer, porter de (petites) charges ou même… nager ! Les résultats sont probants : le robot mou peut parcourir 70 fois sa propre longueur… à chaque seconde ! La rapidité de la petite bestiole est si impressionnante que les chercheurs ont du se procurer une caméra à haute vitesse afin de filmer les exploits de leur protégé.

Les chercheurs ont aussi modifié la forme des pattes du robot afin d’élargir l’éventail de ses possibilités. Ainsi, armé de pattes recouvertes de mini-griffes, le minuscule droide mou parvient à grimper sur plusieurs types de surfaces (caoutchouc, bois, papier) ! Reste encore un petit soucis, l’autonomie imitée du dispositif. Les chercheurs travaillent déjà sur ce point et espèrent qu’à l’avenir ce type de robot pourra être utilisé dans le secteur de la médecine (chirurgie,