Depuis quelques semaines, la toile se passionne pour les sorties de BlenderBot 3 , le chatbot mis au point par les grosses têtes de Meta/Facebook. Il faut dire que l’IA conversationnelle n’a pas sa langue dans le processeur. Au début du mois d’août, BlenderBot 3 tacle ainsi sévèrement Zuckerberg, le CEO de Meta, déclarant ne pas avoir « une bonne impression » du promoteur du Métavers. « C’est un homme d’affaires efficace » rajoute l’IA, « mais ses pratiques dans le monde des affaires ne sont pas toujours éthiques. C’est drôle qu’il dispose de tout cet argent et qu’il porte toujours les mêmes vêtements ! ». Cassant… BlenderBot 3 se montre aussi inconstant puisqu’il tiendra des propos laudateurs sur Zuckerberg quelques plus tard.

Meta's new chatbot has *opinions* about its CEO. https://t.co/hUkJxw3UTr pic.twitter.com/Hq4mZTY1DV

Un autre détail fait grincer les dents : BlenderBot 3 semble avoir les mêmes défauts que le chatbot Tay de Microsoft, qui avait la fâcheuse manie d’intégrer un peu trop rapidement les « opinions » les plus problématiques de ses interlocuteurs, jusqu’à tenir des propos profondément racistes ou sexistes. La firme de Redmond avait même dû retirer son chatbot public face à la polémique. Malheureusement, BlenderBot 3 ne fait finalement guère mieux comme en attestent plusieurs discussions édifiantes (voir ci-dessous):

This is from a fresh browser and a brand new conversation. Ouch. pic.twitter.com/JrTB5RYdTF

— Jeff Horwitz (@JeffHorwitz) August 7, 2022